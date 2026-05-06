Российские мужчины стали калечить себя, чтобы быть похожими на бойцов ММА

Российские мужчины массово ломают себе уши, чтобы походить на бойцов MMA. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам мастера, проводящего такие процедуры, у него нет свободных окон на следующий месяц. Он рассказал, что большей частью клиентов являются жители Юга страны, но есть желающие и из других российских регионов.

Мастер пояснил, что всегда учитывает пожелания клиентов по интенсивности сдавливания ушей и месту перелома. Стоимость процедуры составляет шесть тысяч рублей за одно ухо.

Отоларинголог Марат Гасанов предупредил, что подобное деформирование ушей может приводить к опасным последствиям, таким как воспаление хряща, гнойные воспаления и даже потеря слуха. Врач пояснил, что если сразу не убрать скопившуюся после травмы кровь с помощью пункции или дренирования, то может может произойти неконтролируемая деформация уха.