Джиджи Хадид посетила Met Gala в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид в откровенном виде посетила ежегодный бал Met Gala. Фото публикует Elle.

31-летняя манекенщица выбрала для выхода в свет темно-серое прозрачное платье Miu Miu, которое было оформлено принтом в виде пламени из пайеток. От бюстгальтера знаменитость отказалась.

Над прической Хадид работал стилист Димитрис Джаннетос, а над макияжем — визажист Патрик Та. Мастера придали волосам звезды подиума легкий объем и сделали акцент на естественный образ, использовав лишь нюдовую помаду и румяна.

В апреле Хадид похвасталась подарком от актера Брэдли Купера на день рождения. Возлюбленный манекенщицы преподнес ей корзину с огромным цветочным букетом.