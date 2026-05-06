Крис Дженнер засняли после слухов о неудачной пластике

Американская телезвезда и бизнесвумен Крис Дженнер пришла на Met Gala после слухов о неудачной пластике за 100 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей). Материал публикует Hello!.

70-летняя знаменитость посетила ежегодный благотворительный бал в Нью-Йорке в расшитом блестками распахнутом наряде бело-коричневого цвета.

При этом стилисты уложили ее стрижку каре с челкой, которая подчеркнула четкий овал лица. В то же время звезда вышла в свет с макияжем, в котором визажисты сделали акцент на глаза.

В апреле Крис Дженнер ответила на критику неудачной пластики фразой «все просто завидуют». Дженнер заявила, что не обязана обсуждать процедуру с посторонними людьми.