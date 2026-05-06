Почему нужно наносить на руки SPF-крем перед поездкой за рулем

Дерматолог рекомендовала наносить на руки SPF-крем перед поездкой за рулём
Солнечные лучи проходят через стекло автомобиля и провоцируют старение кожи.
Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
«Все девушки помнят, что надо использовать SPF, чтобы продлить молодость кожи на лице, но забывают про кожу рук. Кожа рук испытывает даже больше воздействия, чем кожа лица, потому что мы лицо так часто не моем. Но солнечные лучи также падают на руки. SPF на руки, если вы хотите сохранить ровный тон кожи и чтобы она не морщинилась раньше времени. Ультрафиолетовый свет проходит через стекло автомобиля, поэтому садитесь в машину — мажьте руки кремом».
Ранее дерматолог Светлана Лапина призвала подготовить кожу к солнечным ваннам весной. Рекомендуется использовать SPF-средства. Пренебрежение защищающей кожу косметикой приводит к появлению новообразований.