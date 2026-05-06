Названы устаревшие вещи в мужском гардеробе

Слишком длинные пиджаки — устаревший предмет мужского гардероба. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель итальянского бренда мужской одежды и аксессуаров премиум-класса Damerino Ронни Раджпал.

«Первое, что сразу выдает устаревший образ, — это слишком длинные пиджаки старого типа с тремя пуговицами. Они делают силуэт тяжелым и давно не соответствуют актуальным пропорциям», — заявил эксперт.

Раджпал также призывал отказаться от слишком узких брюк. По его словам, еще недавно это считалось нормой, но сегодня такие модели на деловых мужчинах выглядят неуместно.

«Изменения коснулись и деталей. Галстуки стали уже (в среднем около 9 см вместо прежних 11–12), а рубашки — более приталенными, с аккуратной посадкой по фигуре. Именно такие нюансы сегодня отделяют актуальный гардероб от «застрявшего в прошлом», — объяснил основатель бренда.

Раджпал рассказал, что главное, что отличает дорогой гардероб, — это материал. Он заявил, что разница между синтетикой и костюмом из качественной шерсти видна сразу: по тому, как он сидит, как держит форму и как «движется» вместе с человеком.

«В премиальном сегменте используют шерсть высокого кручения (Super 130 и выше), а также смеси с кашемиром, шелком или льном. Для холодного сезона — более плотные ткани с добавлением кашемира, для теплого — легкие и «дышащие» варианты», — рассказал специалист.

Эксперт считает, что носить трикотаж стоит только натуральный: шерсть, кашемир, шелк. Как он отметил, любые синтетические добавки сразу удешевляют образ, даже если на первый взгляд вещь выглядит аккуратно.

Раджпал рассказал, что классический мужской гардероб включает в себя несколько костюмов.

«Если мужчина носит классику регулярно, это 5–6 комплектов. К ним добавляются отдельные пиджаки и брюки для менее формальных встреч, когда трикотаж уже неуместен, но строгий костюм избыточен», — объяснил модельер.

По его словам, в гардеробе также должны присутствовать классическое пальто, плащ на межсезонье и пуховик, но с важной оговоркой: он должен сохранять классический силуэт и длину до колена, чтобы закрывать пиджак.

«Дополняют гардероб трикотаж и обувь: поло на пуговицах, водолазки, классические оксфорды, монки, зимние полусапоги. Очень важно, чтобы каждая вещь в мужском гардеробе сочеталась с другими и работала на общий образ», — добавил Раджпал.

Эксперт заявил, что в мужской моде цвет — это не поле для экспериментов. По его мнению, базу по-прежнему составляют темно-синий, синий, серый и черный. Основатель бренда особенно выделил синий, потому что этот цвет остается универсальным и самым востребованным для костюмов и пиджаков.

Специалист отметил, что при этом в последние годы мужчины начинают выбирать и более сложные оттенки: бежевые, кремовые, горчичные и коричневые.

«Но есть и цвета, которые в гардеробе российских мужчин так и не прижились. Это красный, розовый и сиреневый, даже несмотря на их популярность в Европе. Российский покупатель по-прежнему выбирает сдержанность», — заявил эксперт.

Он также обратил внимание, что цвет года «облачный танцор» по версии Pantone практически никак не повлиял на мужскую моду в России.

«Покупатели, особенно в сегменте 50+, не ориентируются на модные институты. Они выбирают то, что им комфортно и привычно. И это, как правило, базовые, «проверенные» оттенки», — объяснил Раджпал.

Он добавил, что кремовые, светло-бежевые, почти белые оттенки были в коллекциях и до заявлений Pantone. Как заявил Раджпал, они появились не потому, что их назвали «цветом года», и не исчезнут, когда о нем забудут.