Модницы начали «сдувать» ранее увеличенные части тела

Количество операций по увеличению груди в 2025 году сократилось до рекордного минимума, "надуть" губы пациентки также просят все реже, зато вырос спрос на лифтинг лица и блефаропластику, позволяющую "открыть" глаза. Эксперты связывают это с глобальным поворотом от агрессивной пластики к естественности.

Меньше силикона, больше комфорта

Еще несколько лет назад дамы не чурались резких изменений: губы, "как у Джоли", бюст, "как у Семенович". Сегодня же запрос иной. По данным за 2025 год, приведенным на форуме Beauty Business Connect, количество операций по увеличению груди сократилось до рекордно низкого уровня, дамы удаляют грудные имплантаты, и все популярнее редукционная маммопластика (уменьшение груди). Параллельно растет спрос на подтяжки лица и блефаропластику. А коррекция формы носа, прежде входившая в тройку лидеров, просела примерно на 18%.

Врачи объясняют: на смену "гонке за объемом" пришли комфорт, естественность, долговременный результат.

"Запрос сместился с размера на форму и качество тканей, - поясняет "РГ" заведующий хирургическим отделением клиники "Будь Здоров" Александр Михайлов. - Сейчас не "надувают", а прорисовывают губы. Это переход от гипертрофированной формы к более изящной и естественной".

Что касается "мячей" на месте груди, сами пациентки объясняют, что размер, может, и "имеет значение", но комфорт дороже. Доктор Михайлов успокаивает: удаление имплантатов - операция рутинная. Правда, почти всегда нужна последующая подтяжка.

Надоело быть "как все"

Мода на "одинаковые лица", возникшая под влиянием соцсетей и селебрити, сходит на нет.

"Девушки подгоняли губы и глаза под модные шаблоны, не учитывая свои особенности. Но мода переменчива, а индивидуальность из-за непродуманных манипуляций утрачивается навсегда", - считает врач-дерматолог, соруководитель сети клиник Зарема Омарова.

Исполнительный директор компании "Право на здоровье" Ольга Гончарова добавляет, что еще несколько лет назад был бум быстрых процедур с мгновенным результатом (контурная пластика, ботулинотерапия). Теперь акцент сместился в сторону деликатных решений с пролонгированным эффектом: биоревитализация, мезотерапия, комбинированные аппаратные методики.

"При этом процедуры с быстрым эффектом не теряют актуальности, - уточняет Гончарова. - Например, ботулинотерапия по-прежнему одна из самых популярных".

Секрет молодости

Сейчас на пике тренд на здоровый образ жизни.

"Чрезмерное изменение формы губ, груди, носа плохо сочетается с бережным отношением к здоровью, - считает научный руководитель сети Grand Clinic Ольга Шуппо. - Красота снаружи - это отражение здоровья внутренних процессов. Мы сегодня уже умеем воздействовать на старение. Например, 20 минут в сауне включают ген долголетия FOXO3, периодическое голодание активирует SIRT1 и подавляет путь старения mTOR. Понимая, что гены, отвечающие за синтез коллагена, работают недостаточно эффективно, мы можем превентивно начать инъекции коллагена. Это поможет сохранить тонус кожи и четкий овал лица", - поясняет Ольга Шуппо.

Такой подход - превентивная косметология - меняет саму логику: пациент приходит не за "исправлением ошибок", а за планированием собственной молодости.

Конкретно

К летнему сезону: какие процедуры в топе

Смена векторов определяет и список наиболее востребованных косметологических услуг в преддверии лета. Агрессивная контурная пластика уходит в тень, а на ее место приходят: