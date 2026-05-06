Названы самые стильные мужчины Met Gala 2026

Редакторы журнала GQ назвали самых стильных мужчин на балу Met Gala в 2026 году. Рейтинг опубликован на сайте модного издания.

Первое место в списке занял актер Джереми Поуп, который появился на балу в образе Vivienne Westwood. Звезда нашумевшего сериала «Красота» предстал перед камерами в черных брюках и рубашке с принтом в виде обнаженного мужского торса.

На второй позиции расположился дизайнер и режиссер Том Форд. За ним последовали рэперы A$AP Rocky и Jay-Z.

Пятое место журналисты отдали актеру Дуэйну Скале Джонсону, а шестое — певцу Bad Bunny. Рэпер удивил редакторов внезапным перевоплощением в старика с помощью реалистичного грима, созданного визажистом Майком Марино.

На последующих строчках в рейтинге оказались актеры Коннор Сторри и Люк Эванс, певец Трой Сиван, а также звезда «Очень странных дел» Финн Вулфард. Список замкнули музыкальный продюсер Андерсон Пак, дизанейры Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес.

Ранее американская телеведущая, писательница и эксперт в области моды Мелисса Риверз назвала самых стильных звезд Met Gala в 2026 году. Тогда самыми модными гостями бала оказались сестры Кайли и Кендалл Дженнер.