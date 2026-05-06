Все, что нужно знать о домашнем микронидлинге

В косметологии есть процедура, которая одновременно пугает и привлекает. Микронидлинг или фракционная микроигольчатая терапия. Она обещает эффект, сравнимый с инъекционными методиками, но без инъекций. Все, что нужно, — компактный аппарат с тончайшими иглами.

Дермапен, как называют такое устройство, давно перекочевал из кабинетов косметологов домой. На маркетплейсах его продают с пометкой «для бытового использования», а в соцсетях хвастаются результатами после первого сеанса. Но так ли безопасно прокалывать кожу самостоятельно? И какие риски скрывает аппарат? Разбираемся вместе с врачом-косметологом и дерматовенерологом Галиной Глуховой как работает дермапен, каких результатов можно добиться и как проводить процедуру дома, чтобы не пожалеть.

Что такое дермапен и зачем он нужен

Дермапен — это портативный аппарат в форме ручки или карандаша. На его конец насаживается сменный картридж с тончайшими стерильными иглами из хирургической стали. Количество игл в картридже бывает разным — от 9 до 42 и более. Во время работы иглы совершают быстрые вертикальные движения: от 2000 до 5500 проколов в минуту. Они прокалывают кожу на заданную глубину (от 0,25 до 2,5 мм) ровно под углом 90°, создавая контролируемые микроповреждения.

«Это не хаотичная травматизация, а аккуратное воздействие, которое запускает естественные процессы восстановления. Через микроскопические каналы в коже косметические сыворотки проникают гораздо глубже, чем при обычном нанесении. Плюс сам процесс проколов стимулирует фибробласты активнее вырабатывать коллаген и эластин», — говорит Галина.

Результаты использования дермапена

Повышается упругость и эластичность кожи.

Мелкие морщины разглаживаются, глубокие становятся менее выраженными.

Носогубные складки и опущение овала лица уменьшаются.

Постакне и неглубокие рубцы сглаживаются, текстура выравнивается.

Поры сужаются, жирный блеск уменьшается.

Пигментные пятна светлеют или исчезают полностью.

Цвет лица становится ровным и сияющим.

Растяжки на теле становятся менее заметными.

Как микронидлинг омолаживает кожу

Когда иглы прокалывают верхние слои эпидермиса, организм воспринимает это как сигнал к восстановлению. К месту воздействия приливает кровь, несущая кислород и питательные вещества. Фибробласты активируются и начинают активно синтезировать два ключевых белка. Коллаген создает плотный каркас кожи, а эластин отвечает за ее упругость и способность возвращаться в исходное положение после растяжения. С возрастом выработка этих белков замедляется, и дермапен служит как бы перезагрузкой для клеток.

«Между микропроколами всегда остаются нетронутые участки кожи. Они позволяют восстановлению идти быстро и снижают риск таких осложнений, как рубцы или стойкое покраснение. Через открывшиеся каналы в дерму попадают активные компоненты из сывороток, которые вы наносите во время или до процедуры. Причем глубина проникновения в несколько раз выше, чем при обычном массаже или нанесении крема», — отмечает эксперт.

Как выбрать длину игл для разных зон

Длина игл регулируется поворотным кольцом на корпусе прибора. Это самый важный параметр, напрямую определяющий и результат, и безопасность.

«Для лба и височной зоны (здесь кожа тонкая), поэтому максимальная глубина здесь — 0,75 мм. На щеках можно работать иглами от 0,5 до 1,0 мм. Носогубный треугольник требует осторожности: подойдет длина 0,5-1,0 мм, но начинайте с минимума. Область вокруг глаз до полного освоения аппарата лучше вообще не трогать. Если очень хочется, только нанокартриджи или глубина до 0,25 мм, причем веко должно быть неподвижно, а движения — максимально легкими. На шее и декольте оптимальная глубина 0,25-0,75 мм. Для тела (бедер, ягодиц, живота) можно использовать иглы 1,0-1,5 мм, но на первых порах лучше ограничиться 1,0 мм» — советует косметолог.

Общее правило: начните с минимальной длины и минимальной скорости. Проведите тест на небольшом участке за ухом или на подбородке. Если покраснение и отек не слишком сильные, а боль терпимая, можно на следующей процедуре чуть увеличить глубину. Иглы длиннее 1,5 мм для домашнего использования не предназначены — это уже зона профессионального косметолога.

Техника проведения: главные правила

Наденьте стерильный картридж на аппарат, установите нужную длину и скорость. Держите дермапен строго перпендикулярно коже — под углом 90°. Не наклоняйте его и не вдавливайте в лицо. Достаточно легкого прикосновения, чтобы иглы вошли на заданную глубину.

Не водите прибор по массажным линиям, как это принято при нанесении крема. Вместо этого делайте последовательные перекрывающие движения: сначала вертикальные полосы, затем горизонтальные, потом по диагонали. Каждую зону проходят 2-4 раза, не больше.

Работайте по небольшим участкам размером примерно 5 х 5 см. Нанесли сыворотку, обработали, перешли дальше. Сыворотку лейте обильно, прямо во время движения аппаратом, чтобы иглы скользили и сразу доставляли актив вглубь.

«Первый раз ограничьтесь лбом и скулами, исключив чувствительные зоны. Посмотрите на реакцию кожи в течение суток. Если все нормально, на следующей процедуре можно расширить зону. Не старайтесь обработать все лицо за 5 минут, качественная процедура занимает от 15 до 30 минут в зависимости от площади», — говорит Галина.

Что делать сразу после процедуры

Сразу после обработки кожа будет красной и горячей — это нормально. Длится покраснение от 2-3 часов до 3-х дней в зависимости от глубины проколов. Первым делом нанесите успокаивающую тканевую маску без спирта и отдушек. Хорошо, если в составе есть аллантоин, пантенол, пептиды или экстракты для восстановления. Держите маску 15-20 минут, затем остатки эссенции не смывайте, а аккуратно вбейте пальцами в кожу. Сверху нанесите восстанавливающий крем или гель после микронидлинга — в идеале той же марки, что и использованная сыворотка.

В первые 3-5 дней умывайтесь только мягкой пенкой или мицеллярной водой без спирта. Не трогайте лицо руками, не трите и не чешите. Откажитесь от декоративной косметики минимум на сутки, а при длине игл более 0,5 мм — на 72 часа. Каждое утро наносите SPF 50 даже зимой и если не выходите на улицу (через оконное стекло ультрафиолет проникает). Исключите спорт, бассейн, сауну, баню и горячий душ на 5-7 дней. Пот и горячая вода усилят раздражение и повысят риск пигментации. Не пейте алкоголь хотя бы сутки — он расширяет сосуды и может усилить отек.

«В течение минимум 5-7 дней после процедуры запрещены любые кислоты, ретинол, скрабы и ферментные пилинги. Все это слишком агрессивно для только что травмированной кожи. Не посещайте солярий и не загорайте на открытом солнце как минимум 2 недели. Если на коже появились мелкие шелушения или корочки, ни в коем случае не сдирайте их, они отойдут сами за 3-5 дней. Распаривать лицо, делать горячие компрессы и паровые ванночки тоже нельзя. Если вам нужно выйти на улицу в ветреную или морозную погоду, защитите лицо шарфом», — говорит эксперт.

Нормальные реакции и когда бить тревогу

Нормальными считаются покраснение — от легкого розового до насыщенного красного, как после солнечного ожога. Отек, особенно на скулах и веках, который спадает ко 2-3 дню. Ощущение стянутости и негрубое шелушение на третий-пятый день. При длине игл от 1,0 мм могут появиться очень мелкие корочки, они отпадают сами через 3-5 дней.