Как правильно делать депиляцию в зоне бикини

Зона бикини — особая: кожа здесь тоньше, чувствительность выше, а реакция на любые манипуляции в разы заметнее под беспощадными и ослепительными лучами солнца.

© Unsplash

Поэтому главный принцип простой: не гнаться за неким мифическим идеалом — его, к сожалению или к счастью, все равно не существует, а выбрать метод, который подходит именно вашей коже и образу жизни. И худшее, что мы можем сделать, это озаботиться вопросом удаления нежелательных волос сегодня, если билет на самолет у нас — на послезавтра. Лучше заняться процедурами заблаговременно. Косметолог Лиана Давыдова рассказала, какие есть варианты и чего от них ждать.

Бритва: быстро, дешево, доступно, но с нюансами

Самый простой способ — бритье. Его плюс очевиден: не больно, можно сделать дома за пять минут при минимальной сноровке.

«Но есть и обратная сторона: эффект короткий, часто появляется щетина уже на следующий день. Плюс риск раздражения, порезов и вросших волос, особенно если кожа чувствительная. Чтобы снизить проблемы, нужна хорошая пена или гель, острое лезвие и спокойные движения без эффекта скобления кожи», — объясняет эксперт.

Кремы-депиляторы: без боли, но не для всех

Химическая депиляция растворяет волос на поверхности кожи — это удобно и не вызывает механической травмы, но подходит не всем. В зоне бикини кожа реагирует сильнее, чем, например, на голени, поэтому возможны появление жжения и даже аллергических реакций. Такие средства можно использовать, только если они специально предназначены для интимной зоны, и обязательно с тестом на чувствительность заранее.

Воск и шугаринг: дольше эффект

Удаление волос с корнем дает более длительный результат — от двух до четырех недель, дополнительный бонус — волосы отрастают мягче, и со временем их может становиться меньше.

«Но процедура, надо признать, достаточно болезненная, особенно в первые разы, плюс есть риск врастания волос и раздражения. Важна техника и качество выполнения, поэтому новичкам лучше однозначно идти к опытному мастеру, а не экспериментировать дома», — подчеркивает врач.

Лазер и фотоэпиляция: вариант на перспективу

Аппаратные методы работают с корнем волоса через световую энергию — после курса процедур волосы становятся тоньше и растут медленнее, иногда исчезают почти полностью. Это самый долгосрочный вариант, но не быстрый: нужен курс и поддерживающие процедуры. Также есть ограничения по типу кожи и волос, и, опять-таки, важен грамотный специалист.

Как выбрать свой метод и не пожалеть

Выбор зависит от трех факторов: личной чувствительности кожи, болевого порога и готовности тратить время и деньги. Если нужна скорость и простота — бритва или крем. Если хочется дольше без волос — воск или шугаринг. Если есть ресурс и желание решить вопрос надолго — лазер.