Стилист объяснил, как правильно вписать бельевой шик в свой стиль

Модные тренды снова и опять вытащили на свет белый все, что в другие времена казалось слишком смелым: платья-комбинации, тонкие бретели, сатин, кружево, топы, похожие на белье. Но если в девяностые это часто носили как вызов, то сейчас бельевой стиль стал спокойнее и, пожалуй, интеллигентнее.

© Unsplash

Главный вопрос уже не в том, можно ли так выйти в пир и в мир, а как встроить такие вещи в нормальный современный гардероб. Стилист Маша Ведерникова поделилась секретами.

Платье-комбинация

Главная вещь бельевого стиля — платье-комбинация, в 2026 его носят не только вечером, старательно уводя от ощущения ночной сорочки. Для этого добавляют контраст: объемный жакет, грубую обувь, кожаную куртку, простой трикотаж сверху.

«Лучше всего работают модели без лишнего декора: гладкий сатин, матовый шелк, чистая линия. Чем меньше кружев и гламурной будуарности, тем актуальнее выглядит вещь. Длина тоже важна: миди почти всегда смотрится спокойнее и дороже, чем экстремальное мини», — объясняет эксперт.

Бельевые топы

Тонкие топы на бретелях редко носят в чистом виде, обычно это нижний слой, а чтобы образ не выглядел случайным, нужен более собранный низ: прямые брюки, джинсы без лишнего декора, длинная юбка, костюмные ткани. Топ под пиджаком, рубашкой, кардиганом — это нормальная городская стилизация. Общее правило: бельевой стиль почти всегда выглядит лучше, когда остальная одежда базовая.

Цвета: сложные оттенки

В 90-х бельевой стиль часто был завязан на черном и ярком атласе, а сейчас палитра мягче и сложнее: молочный, шампань, шоколад, пыльно-розовый, графитовый, оливковый.

«Такие оттенки делают вещи менее театральными и (ах, весь этот бурлеск!) и проще вписываются в повседневные сценарии. Черный тоже никуда не делся, но его чаще уравновешивают матовыми тканями и минимализмом в аксессуарах», — говорит стилист.

Кружево: легкий акцент

Кружевные вставки и отделка низа изделий встречаются тут и там в моделях ведущих дизайнеров, как люкса, так и масс-маркета, но они используются точечно и вполне себе деликатно. Это не тотальное покрытие тела кружевом, а игривый намек: край топа, линия декольте, небольшая отделка по подолу.

Что действительно делает бельевой стиль интересным

Сейчас эти вещи носят так, будто это обычная часть гардероба, а не специальный секси образ. Поэтому хороши расслабленные сочетания: платье-комбинация с кедами, сатиновая юбка с объемным свитером, бельевой топ с мужским жакетом. Именно эта небрежная нормальность убирает ощущение варьете, вещь перестает быть инструментом соблазнительной вамп и становится просто красивой частью гардероба.