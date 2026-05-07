Дерматолог объяснил, какие витамины и продукты нужны для здоровой кожи

Для здоровья кожи важны разные витамины и микроэлементы в зависимости от проблемы, рассказала в беседе с RT дерматолог, косметолог Ирина Котова.

«Если речь идёт о каких-то возрастных изменениях и синтезе коллагена, здесь железо, магний, витамин C важны и достаточное количество белка в организме», — отметила специалист.

При угревой болезни нужен достаточный уровень витамина A, продолжила она.

При сухости кожи и плохом состоянии сосудов нужны омега-3 жирные кислоты и витамин C, а при хронических дерматозах — баланс витаминов группы B.

«Благотворно влияет на кожу сбалансированное и разнообразное питание. Зачастую бывает, что люди в погоне за правильным питанием едят одно и то же. И это тоже не приводит к красоте», — поделилась специалист.

По её словам, из напитков полезна вода в достаточном количестве, а также зелёный чай с антиоксидантами.

Она дополнила, что для здоровья кожи необходимы сложные углеводы, животный белок и клетчатка.

«Безусловно, животный белок нужен, то есть желательно употреблять красное мясо. И морепродукты чтобы были в рационе, не только курица. Нам нужен животный белок, чтобы строить из него кожу, волосы, ногти... И действительно достаточное количество клетчатки, чтобы был правильный пассаж пищи по ЖКТ. Это опять же необходимо для того, чтобы всё хорошо усваивалось... Конечно, фрукты и овощи разнообразные, потому что это всегда источники основных микроэлементов», — пояснила дерматолог.

Ухудшить состояние кожи может, например, большое количество сладкого, простых углеводов и глютен (способствует воспалению в кишечнике и поддержанию воспалений на коже).

«Молоко цельное считается раздражителем при угревой болезни... Для аллергиков в период обострения не очень хороши, скажем так, цветные продукты (помидоры, огурцы, например, или перцы), то есть то, что очень сильный окрас имеет. Всё это может раздражать и усугублять течение аллергических реакций», — рассказала собеседница RT.

Также усугубить состояние могут копчёности, маринады, алкоголь и острая еда, которые особенно не рекомендуются при проблемах с сосудами (купероз, розацеа), заключила Котова.

