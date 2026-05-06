«Можешь остановиться?» Блогерша накрасила волосы на подбородке

Фотограф и блогерша с никнеймом @keerabageera из Торонто накрасила волосы на лице и смутила зрителей. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка предстала перед камерой в синей водолазке, с распущенными волосами и с индийскими украшениями. При этом она с помощью кисти покрыла фиолетовым пигментом пучок волос на собственном подбородке.

Ролик набрал 19,9 миллиона просмотров. «Меня это очень смутило», «Извините, но выглядит плохо», «Просто зачем?», «К сожалению, у меня то же самое, но я не позволяю волосам так сильно отрастать», «Можешь остановиться?» — заявили юзеры.

В свою очередь, автор поста пояснила, что волосы растут из родинки, которой она дала имя Фиби.

В апреле врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы», геронтолог Анна Шелобанова назвала россиянкам причины роста волос на подбородке у женщин.