Зендая снялась для глянца в мини-платье из бахромы

Актриса Зендая стала лицом нового выпуска бразильского Vogue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Зендая позировала в пестром мини-платье из бахромы. Образ дополнило колье с крупными камнями. Волосы ей уложили локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. На других фото она позировала в шляпе с перьями и пальто с длинным шлейфом.

7 апреля Зендая стала гостьей премьеры третьего сезона сериала «Эйфория», в котором исполнила одну из главных ролей. Актриса позировала на красной дорожке в шоколадном макси-платье с вырезом на спине. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость была запечатлена с укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем с черными стрелками, румянами, контурингом и помадой.

2 марта бывший стилист Зендаи Лоу Роуч на красной дорожке церемонии вручения премии Actor Awards 2026 заявил, что актриса тайно вышла замуж за возлюбленного Тома Холланда. При этом сами знаменитости не комментировали слухи.

Однако 10 марта актриса продемонстрировала золотое обручальное кольцо на публике. Зендая показала новое украшение на шоу бренда Louis Vuitton, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса позировала перед фотографами в белой рубашке, юбке с асимметричным подолом и черных туфлях на каблуках.