Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить порванные джинсы

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как носить порванные до дыр джинсы. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Порвались по низу любимые джинсы? Не беда! Превратите недостаток в тренд — просуньте в потертости каблуки и щеголяйте в них дальше!» — отметил Рогов.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

На прошлой неделе Александр Рогов рассказал, что фартуки являются трендовым аксессуаром весны и лета.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.