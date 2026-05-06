«Неподвластная времени». Вера Вонг восхитила пользователей Сети

Внешность американского дизайнера свадебных платьев Веры Вонг на балу Института костюма Met Gala восхитила пользователей сети. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

76-летняя знаменитость появилась на мероприятии в эксклюзивном образе собственного бренда Vera Wang. Так, она надела черное драпированное платье из итальянского двойного жоржета, выполненное в стиле асимметричной тоги. При этом модельер нанесла на ногти красный лак и продемонстрировала окрашенные в блонд волосы.

Юзеры высказались о кадрах в комментариях. «Ты выглядишь невероятно. Настоящая икона», «Не может быть, чтобы тебе было за 70. Нам нужно увидеть удостоверение личности!», «Неподвластная времени», «Поистине впечатляющая! Скульптура в движении», — заявили поклонники.

Ранее в мае сообщалось, что американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид посетила Met Gala в прозрачном платье без бюстгальтера.