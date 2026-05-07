Комфорт победил: почему обувь на среднем каблуке стала хитом

Рынок обуви заметно меняется, и это уже не просто ощущение, а вполне конкретные цифры. За последний год продажи моделей на среднем каблуке выросли почти на 130%. Для сравнения: еще лет десять назад около половины всей обуви приходилось на высокий и очень высокий каблук. Сейчас доля таких моделей сократилась до примерно 17%. По сути, шпильки и платформы остались больше для особых случаев — выходов, мероприятий, «на раз надеть».

Причин у этого разворота несколько, и они вполне житейские. Во время пандемии и самоизоляции многие привыкли к максимально простой и удобной обуви. Кто-то даже заметил, что стопа стала шире — постоянные тапочки и отсутствие жесткой обуви сделали свое дело. Да и просто комфорт оказался важнее внешнего эффекта, отмечает автор Дзен-канала «Мода. Стиль. Личность».

Плюс изменился сам ритм жизни. Постоянные перемещения, дела, встречи — бегать в таком режиме на шпильках, мягко говоря, неудобно. Если раньше туфли на высоком каблуке могли быть основной обувью, то сейчас у них появилась серьезная альтернатива — удобные и при этом вполне стильные модели на низком или среднем ходу. И многие, честно говоря, уже не хотят возвращаться к прежним «испытаниям».

Отдельно сыграло роль и изменение взглядов на внешний вид. Сегодня в приоритете естественность, уверенность и комфорт. И аккуратный средний каблук отлично вписывается в эту логику: выглядит элегантно, но не требует жертв.

На этом фоне в тренд вышли модели, которые раньше считались скорее «вторым планом». Мюли стали популярным вариантом и на каждый день, и на вечер. Босоножки на устойчивом каблуке — это уже не компромисс, а полноценный стиль. Слингбэки с небольшим «кошачьим» каблуком уверенно вернулись в офисный гардероб. А классические лодочки с острым или квадратным носом стали выбором тех, кто хочет выглядеть аккуратно, но без перегибов.

В итоге рынок просто подстроился под реальность: людям нужно не только красиво, но и удобно. И, судя по динамике, этот тренд в ближайшее время никуда не денется.

Кстати, в этом сезоне многие модницы прощаются с лодочками черного цвета, выбирая вместо них бежевые. Черный долгое время считался универсальным, но он утяжеляет образ, писал ранее «ГлагоL».