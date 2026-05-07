Украшения из СССР снова в моде: как носить винтаж сегодня

Украшения из советского времени снова неожиданно оказались в моде. Ювелирные тренды вообще ходят по кругу, и то, что еще недавно спокойно лежало в шкатулках и считалось «бабушкиным», сейчас можно увидеть и у модных блогеров, и в стильных съемках. И смотрится это уже совсем не устаревшим, а наоборот — свежо и с характером.

Начнем с бус и браслетов. В СССР они были почти у каждой женщины: стеклянные, пластиковые, иногда с камнями. Тогда это было повседневностью, а сейчас — прям заявка на стиль. Чем крупнее и ярче, тем лучше. Сегодня такие вещи носят не скромно, а смело: с топами, с рубашками, на контрасте с полностью черным образом или сразу по несколько нитей разной длины. Получается эффект «я просто надела и пошла», но выглядит это продуманно, отмечает канал «Мода. Стиль. Личность».

Отдельная история — кольца-маркизы. Это те самые украшения с вытянутыми овальными камнями, которые часто дарили на важные события. Сейчас они снова всплыли в моде и уже не выглядят «из прошлого». Их носят пачками — по несколько штук на одной руке, миксуют с крупными перстнями, играют на контрасте тонкой формы и массивности. Даже маникюр под них подбирают: прозрачный или металлический, чтобы не перебивать блеск.

Янтарь тоже вернулся, и довольно уверенно. Раньше его часто считали старомодным, а теперь он снова в топе. Его носят с простыми натуральными вещами — льном, вязаными тканями, денимом. Иногда наоборот делают акцент в спокойном однотонном образе. Особенно ценится необработанный янтарь с природными включениями, а советские украшения с балтийским янтарем сейчас вообще выглядят как что-то очень «дорогое» по настроению.

Черненое серебро — еще один привет из прошлого, из 70–80-х. У него темный, чуть матовый оттенок, который подчеркивает узоры и делает украшение как будто с историей. Сейчас его спокойно носят с кожанками, легкими юбками, минималистичными образами, где оно становится акцентом. И что удобно — оно почти не требует ухода, со временем только становится более выразительным.

Есть еще овальные подвески с камнями — малахит, нефрит, лунный камень, розовый кварц. Раньше их носили на тонких цепочках, а сейчас часто переосмысливают: вешают на шнурки, комбинируют слоями или даже используют как броши. В тренде натуральность, поэтому камни с живой текстурой смотрятся особенно уместно.

Такие украшения сейчас ищут где угодно: на блошиных рынках, в винтажных магазинах, в тематических онлайн-площадках или даже в старых домашних шкатулках. И в этом, пожалуй, вся суть — это не просто аксессуары, а вещи с прошлым, которые снова оказались в своей эпохе, только уже в новой интерпретации.

