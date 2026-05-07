Почему Билли Айлиш против пластических операций?

В эпоху, когда соцсети продвигают культ вечной молодости, Билли Айлиш пошла по другому пути. В новом выпуске подкаста Good Hang With Amy Poehler она заявила, что не собирается делать пластические операции и с интересом относится к возрастным изменениям.

Певица призналась, что хочет наблюдать, как меняется ее внешность с годами, вместо того чтобы пытаться «заморозить» время ради чужих ожиданий. Для нее важно оставаться собой. Она также задумалась о будущем и о том, как ее будут воспринимать собственные дети. Айлиш стремится сохранить естественную красоту, а не становиться «улучшенной версией» под влиянием индустрии фильтров и бесконечных коррекций.

Во время разговора с Эми Полер артистка затронула еще одну тему — взросление. Айлиш вспомнила себя в 17 лет и призналась, что тогда была уверена: ее характер уже полностью сформировался. Казалось, что подростковая версия себя останется с ней навсегда. Со временем она поняла, насколько сильно люди меняются с возрастом. Сейчас певица относится к этому спокойно и даже с любопытством.

При этом Айлиш не выступает против косметологии или пластики как таковых. Еще несколько лет назад в интервью The Guardian она говорила, что каждый человек имеет право делать со своей внешностью всё, что помогает чувствовать себя комфортно. Ее раздражает другое — попытки скрыть вмешательства и выдавать измененную внешность за «натуральную красоту».

Певица считает, что такая подмена особенно опасна для подростков. Молодые люди видят в интернете лица и тела, которые выглядят недостижимо идеально, а затем начинают винить себя за несоответствие этим стандартам. По мнению Айлиш, честность в этом вопросе куда важнее самой пластики.

Она также отметила, что современная культура внешности невероятно утомляет. Постоянный контроль над своим внешним видом, походкой, осанкой и укладкой волос постепенно лишает человека свободы. Вместо радости от жизни появляется бесконечная гонка за соответствием идеалу.

На фоне индустрии, где многие знаменитости стремятся выглядеть одинаково, позиция Билли Айлиш кажется почти радикальной. Она не призывает всех отказаться от косметических процедур, но напоминает простую истину: взросление — это естественный процесс, который не нужно срочно исправлять.