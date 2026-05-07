Какой выбрать макияж на последний звонок для дочки и мамы

В наши дни макияж для таких мероприятий стал гораздо спокойнее и естественнее, чем несколько лет назад, когда было принято надевать все лучшее разом (во всех смыслах). Последний звонок — это дневной свет, фотографии на телефон и профессиональную камеру, жара, ветер, слезы и смех, беготня — и очень длинный день, наполненный эмоциями.

В таких условиях тяжелый макияж почти всегда начинает плыть и становится неряшливым уже через пару часов — а значит, смело берем курс на нюдовые, легкие и естественные версии. Визажист Любовь Брусницына поделилась секретами, которые стоит учитывать — как раз остается достаточно времени, чтобы все найти и попробовать потренироваться до важного дня.

Что сейчас делают выпускницам

Макияж школьниц стал заметно мягче — почти ушли агрессивные смоки, тяжелый контуринг и четкие графичные брови.

«Вместо этого — сияющая кожа, легкие розоватые или персиковые оттенки, влажные текстуры, аккуратные ресницы. Очень популярен макияж в одной гамме: когда румяна, губы и даже веки выглядят как продолжение друг друга. Этот прием дает свежесть и очень хорошо смотрится на фотографиях, плюс такая схема почти всегда подчеркивает юность и легкость. Кстати, блеск для губ снова практически вытеснил тяжелые матовые помады — потому что такие текстуры быстро начинают подчеркивать сухость и усталость, особенно к концу дня», — объясняет эксперт.

Макияж для мамы: главная ошибка — пытаться выглядеть на 20

Очень частая история — попытка как-то омолодиться за счет более агрессивного макияжа (что в целом понятно, так приятно выглядеть красивой рядом с почти взрослой дочерью). Но плотный тон, жесткий контуринг и сложные тени почти всегда дают обратный эффект — особенно днем.

Кремовые текстуры, спокойная растушевка, теплые оттенки, легкое сияние кожи — отлично, когда визаж вообще больше работает не на маскировку возраста, а на создание ощущения отдохнувшего лица. Поэтому мамам особенно важно не перегружать мейкап пудрой и плотными средствами, чем легче и тоньше текстуры, тем лучше выглядит результат.

Стойкость макияжа важнее эффектности

Последний звонок — мероприятие во многих отношениях коварное. Утром все выглядит прекрасно, а потом начинаются солнце, может зарядить дождь, то и дело переполняют эмоции, тут же — объятия, слезы, духота в актовом зале и фотографии в школе и на улице. И макияж должен выдерживать все эти коллизии, а не только первые двадцать минут.