Какие юбки стройнят при росте 160, а какие — нет

Рост 160 сантиметров — это прекрасный «французский» стандарт. Девушки такого роста миниатюрны, изящны, но признаемся честно, часто сталкиваются с тем, что мир моды как будто спроектирован для двухметровых амазонок. Главный камень преткновения в гардеробе дюймовочки — это юбка.

Ошибка в длине всего на пару сантиметров может полностью исказить ваш силуэт. Универсальной длины «для всех» не существует, но есть законы оптической иллюзии. Имидж-стилист Екатерина Краснова рассказала, какая длина действительно стройнит, а с какой стоит быть осторожнее.

Мини работает, если знать меру

Юбка выше колена — один из самых простых способов визуально удлинить ноги. Но здесь важен баланс.

«Слишком короткая длина может выглядеть неаккуратно и "резать" пропорции. Оптимально — на 5-10 см выше колена. Такая длина вытягивает силуэт. Особенно хорошо мини работает в сочетании с обувью в тон коже или колготок и с завышенной талией — это усиливает эффект длинных ног», — объясняет эксперт.

Самая коварная длина — миди

Юбки миди — красивые, женственные, но именно с ними чаще всего возникают сложности при невысоком росте. Екатерина:

«Запоминаем, что длина не должна заканчиваться в самой широкой части икры. Это сразу делает ноги визуально короче и тяжелее».

Идеальные варианты:

чуть ниже колена,

ближе к щиколотке, открывая самую тонкую часть ноги.

Также важно, чтобы у юбки была вертикаль: разрез, запах, складки. Это помогает вытянуть силуэт.

«Если миди кажется "тяжелой", попробуйте облегчить ее за счет обуви на небольшом каблуке или за счет более легкой ткани. Самый удачный визуальный прием для роста 160, когда обувь и юбка сливаются в одну линию. Для этого нужно подобрать их в одном цвете, край юбки должен прикрывать начало обуви. Это убирает лишние горизонтальные деления, позволяя не искажать визуально пропорции», — объясняет стилист.

Макси — не враг роста

Есть миф, что длинные юбки противопоказаны невысоким девушкам. Это не совсем так.

Макси может работать, если соблюдены два условия:

высокая посадка (юбка начинается на талии),

длина почти в пол, без «обрыва» на середине щиколотки.

«Когда линия идет сверху вниз без резких делений, силуэт вытягивается. Особенно если юбка в одном цвете и без контрастных горизонталей. А вот длина, которая "застревает" на уровне щиколотки, часто укорачивает ноги и делает фигуру приземистой», — отмечает наш эксперт.

Важный нюанс: избегайте слишком пышных, многослойных моделей. Лучше выбрать лаконичный А-силуэт или прямое полотно. Вертикальные линии (пуговицы, разрезы, складки) станут вашими лучшими друзьями.

На что еще обратить внимание

Длина — это важно, но это не единственный фактор.

Посадка играет огромную роль. Завышенная талия почти всегда работает на рост и стройность.

Обувь. Если она контрастная и «режет» ногу, эффект вытянутого силуэта теряется.

«Более мягкие переходы по цвету выглядят гармоничнее. И не обязательно носить 12-сантиметровые шпильки. Даже небольшой каблук в 3-4 см или остроносые балетки в тон юбки отлично вытянут силуэт. Избегайте массивных ремешков на щиколотке — они "режут" ногу сильнее любой юбки», — подчеркивает Екатерина.

Ткань. Слишком плотные, жесткие материалы могут утяжелять образ, особенно в длине миди. Легкие струящиеся ткани работают гораздо мягче.

Будьте осторожны с длиной до середины коленной чашечки. Эта линия визуально делает ноги короткими и слегка «кривоватыми», даже если они у вас идеально прямые. Лучше либо подняться чуть выше, либо спуститься чуть ниже колена.