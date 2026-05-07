Екатерина Шкуро увеличила ягодицы: результат превзошел все ожидания

Телезвезда отдыхает в Турции. Екатерина решила наглядно продемонстрировать поклонникам результат очередного преображения.

© WomanHit.ru - МК

Начало этого года стало переломным для Екатерины Шкуро. Актриса и звезда Comedy Club объявила о разводе с хоккеистом Дмитрием Козловым, от которого она родила двоих детей. Однако вместо слез и депрессии блондинка выбрала путь тотального преображения. Екатерина уже успела сделать пирсинг, проколоть пупок и добавить губам объема.

Сегодня артистка, которая пару дней назад улетела в Турцию, шокировала новым признанием. 26-летняя Шкуро заявила, что увеличила ягодицы. По словам Екатерины, на этот шаг ее толкнули давние комплексы. Пока сверстницы обретали женственные формы, Катя оставалась «спортивной пацанкой» с рельефными мышцами и без намека на объемы. Ситуация не изменилась даже после родов.

© WomanHit.ru - МК

В личном блоге телезвезда указала, что два года искала способ изменить себя без общего наркоза. В итоге она нашла врача, который провел процедуру под местной анестезией.

Сейчас Екатерина Шкуро светится от счастья и с удовольствием примеряет облегающие наряды. Результат операции должен сохраниться до двух лет.