Эксперт назвал идеальную длину мужских шорт

Редактор моды Lamoda Яна Еркович дала российским мужчинам советы по выбору идеальных шорт. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, главный ориентир при выборе лучших городских шорт — длина выше колена, но не короче середины бедра. Идеальными она назвала шорты длиной 5 сантиметров над коленом.

«Эти 5 сантиметров визуально вытягивают силуэт и не выглядят вызывающе короткими или слишком отпускными», — пояснила она.

Собеседница издания уточнила, что такой оптимальный выбор длины позволяет сочетать шорты не только с привычным верхом по типу футболки и лонгслива, но и с оверсайз-пиджаком.

«Тем, кто любит шорты ниже колена, стоит помнить, что такие модели укорачивают силуэт и делают его более приземистым. А если это еще и карго шорты с накладными карманами, то образ получается слишком мешковатым и почти небрежным», — подытожила Еркович.

