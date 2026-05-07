Ирина Шейк позагорала в откровенном бикини

Российская манекенщица Ирина Шейк позагорала в откровенном виде для рекламы испанского бренда El Corte Ingles. Кадры с фотосессии опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модной марки.

40-летняя россиянка снялась в зеленом полосатом бикини, состоящем из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с высокой посадкой. Супермодель позировала с золотыми круглыми серьгами, сидя на шезлонге.

В то же время бренд выложил другие кадры со съемки. Так, на них Шейк показала фигуру в бежевом бикини и слитном красном купальнике. При этом лямки второго изделия были расположены крест-накрест.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк оголилась на ковровой дорожке ежегодного бала костюмов Met Gala.