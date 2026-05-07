Билли Айлиш устроила модный триумф на премьере своего фильма

Билли Айлиш появилась на премьере концертного фильма Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) в Лос-Анджелесе и в очередной раз доказала: никто не умеет носить эффектные носки так, как она. Певица отпраздновала выход фильма спустя полгода после завершения мирового тура. Проект, который Айлиш сняла совместно с Джеймсом Кэмероном, посвящён её четырём аншлаговым концертам в Манчестере в 2025 году.

На красной дорожке Билли появилась вместе с братом и постоянным соавтором Финнеасом О’Коннеллом, а также с актёром Нэтом Вулфом. Для пары это стал первый официальный совместный выход на красную дорожку. Образ певицы был абсолютно в её стиле — расслабленный, немного эксцентричный и с фирменным акцентом на детали. Айлиш выбрала зелёное поло Prada с красным логотипом, белую рубашку с объёмными рукавами и чёрную плиссированную юбку-миди. Главным акцентом стали серые мюли на шнуровке и высокие спортивные носки с красно-синей строчкой.

Бьюти-образ тоже остался верен эстетике Билли: растушёванные смоки с темным кайалом, нюдовая помада и тёмные волосы с прямым пробором. Неделей ранее на лондонской премьере фильма певица появилась в более маскулинном образе — костюме Celine с голубой рубашкой и полосатым галстуком. Костюмы давно стали частью её фирменного стиля, но Айлиш всегда интерпретирует классику по-своему: надевает объёмные брюки, оверсайз-пиджаки и неожиданные аксессуары вроде цепей, красных очков или винтажных брошей.

При этом одна деталь остаётся неизменной на протяжении всей модной эволюции артистки — любовь к выразительным носкам. Будь то спортивные гольфы на сцене, белые чулки с Mary Jane на церемонии «Оскар» или яркие полосатые в повседневных образах, носки уже давно стали частью модного ДНК Билли Айлиш.