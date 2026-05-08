Трикотажное платье — главная вещь весны: почему оно снова в моде

Весной многие снова делают ставку на джинсы, брюки и объемные свитеры, а платья так и остаются висеть без дела. Хотя именно трикотажное платье может стать одной из самых удобных и универсальных вещей сезона. Оно не только выглядит женственно, но и отлично подходит для переменчивой погоды межсезонья, утверждает автор канала «Дамочка на стиле».

Главный плюс таких платьев — комфорт. В них тепло в прохладные дни, при этом образ получается собранным и аккуратным без лишних усилий. Достаточно поменять обувь, украшения или верхнюю одежду, и одно платье легко подойдет и для обычной прогулки, и для более нарядного выхода.

Особенно актуальны модели длины миди. Это универсальный вариант, который подходит практически всем и легко вписывается в любой стиль. В моде также приталенный силуэт, легкая драпировка и акцентные рукава — объемные или слегка расклешенные с манжетами.

Большое значение имеет и материал. Лучше выбирать трикотаж с хлопком, шерстью или вискозой в составе. Такие ткани приятнее к телу и выглядят дороже. Слишком тонкие платья могут быстро потерять форму, а чрезмерно плотные не всегда удобны для весны, поэтому оптимальным считается трикотаж средней плотности.

Что касается цветов, в тренде остается монохром. Спокойные базовые оттенки проще сочетать с верхней одеждой и аксессуарами, поэтому такие модели точно не будут лежать без дела.

Носить трикотажные платья предлагают с пальто, кожаными куртками, жакетами, ботильонами или грубыми ботинками. А тем, кто следит за трендами, советуют обратить внимание на сочетание с клогами — эта обувь сейчас особенно популярна.