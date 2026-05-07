Что можно позаимствовать из гардероба подростка, если вам за 40

Есть возраст, когда люди внезапно начинают паниковать из-за одежды. Одни решают, что теперь им положены только элегантные блузы в пол цвета пыльной сирени, другие, наоборот, усердно пытаются доказать миру, что между ними и 16-летним обормотом вообще нет разницы. Обычно обе крайности выглядят одинаково тяжело.

На практике после 40 отлично работает часть подростковых трендов — но как элемент именно взрослого гардероба, с известной долей самоиронии и общей адекватности восприятия себя. Стилист Маша Ведерникова рассказала, что делать с гардеробом и как играть со стилем.

Оверсайз

Объемные худи, свободные рубашки, широкие джинсы и расслабленные силуэты давно перестали быть исключительно подростковой территорией.

«Более того, на взрослом человеке хороший оверсайз часто выглядит даже интереснее — потому что появляется контраст между умением носить свободную вещь и зрелостью. Но есть тонкая грань. Когда одежда выглядит просто свободной — это актуально. Когда возникает ощущение, что человек случайно надел чужие вещи на три размера больше, начинается визуальный хаос», — объясняет эксперт.

Кроссовки, бомберы и деним

Вообще, многие вещи из подросткового гардероба давно стали базой для всех возрастов — да еще и без привязки к гендеру. Белые кроссовки, бомберы, джинсовые куртки, спортивные элементы, футболки с принтами — все это отлично работает и после 40.

Вопрос не в самой вещи, а в том, как она обыграна, как собран весь лук. На подростке многослойный хаос выглядит органично, а на взрослом человеке чаще лучше работает одна акцентная вещь плюс спокойная база вокруг нее. А хорошая обувь здесь отвечает примерно за половину восприятия образа.

Подростковая расслабленность — хорошо, инфантильность — уже нет

После 40 очень красиво смотрится ощущение легкости в одежде, когда человек не пытается выглядеть солидно или элегантно любой ценой. Поэтому футболки, свободные силуэты, кепки, мягкий трикотаж и более живые сочетания вполне себе хороши.

«Но есть вещи, которые начинают выглядеть неумно и даже жалко, натужно, особенно когда взрослая женщина внезапно пытается полностью воспроизвести стиль подростка. Есть вещи, которые не запрещены, но требуют очень точной подачи. Например, ультра-мини в сочетании с откровенным верхом, школьная эстетика в духе девочки-аниме, слишком буквальное копирование подростковых трендов из соцсетей. В результате внимание уходит не на человека, а на усилие — одежда, которая слишком явно пытается убрать возраст, почти всегда количество лет подчеркивает, а то и прибавляет», — утверждает стилист.

Потому что стиль начинает выглядеть актуально не тогда, когда человек отчаянно молодится, а когда ему комфортно в собственной версии себя. И ему нравится играть в эклектику, а не вымученно пытаться соответствовать собственным идеалам юности и задора.