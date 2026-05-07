Майский маникюр: пять новых трендов с эффектом «вау»

Май — месяц бурных страстей, ярких эмоций и приятных безумств. И маникюра это тоже касается. Нюд — это, конечно, хорошо, довольно мило и почти классика. Но не пора ли сменить его на нечто новенькое, более провокативное и мгновенно притягивающее восторженные взгляды?

Мы отобрали пять трендов, от которых у ваших подруг точно перехватит дыхание.

1. Сокровища на кончиках пальцев

Если вы скучаете по гламуру и блеску без чувства тяжести, этот тренд для вас. Разноцветные микростразы, радужные точки и искрящиеся кластеры щедро рассыпаются по прозрачной или нейтральной базе. Эффект получается очень живым, похожим на конфетти, застывшее в воздухе. Нейл-мастера советуют рассыпать камни не по определенной выверенной траектории, а хаотично: один у кутикулы, другой — у кончика, собирая их в кластеры на одном-двух акцентных пальцах. Чтобы камни держались как можно дольше, каждый из них лучше «запечатать» в каплю геля или топа.

2. Розовый хром

Классический «металлик» из прошлых сезонов эволюционировал в нечто более изысканное. В моде не просто холодное серебро, а настоящие зеркальные переливы с тонким подтоном. Самый горячий оттенок сезона — «розовый хром». Нежный, словно сияющий изнутри, он выглядит одновременно футуристично и очень женственно. Результат создается с помощью специального втирочного пигмента, который наносится на липкий слой гель-лака. Такой дизайн не боится быть единоличным украшением образа и выигрышно смотрится на любой длине.

3. Мармеладное настроение

Главный тренд лета 2026 для тех, кто любит цвет, но не готов к кислотным неонам. Полупрозрачные «желейные» ногти словно сделаны из фруктового мармелада или карамели. Они не перекрывают ноготь плотным цветом, а пропускают свет, создавая эффект глубины и сияния. Палитра радует разнообразием: от клубничного и вишневого до лимонно-желтого и нежно-абрикосового. Такой маникюр самодостаточен, но отлично смотрится и в паре с другими элементами.

4. Эффект лепестков розы

Забудьте о плотном матовом покрытии или кричащем глянце. В мае акцент сместится в сторону «мокрой» текстуры, которая выглядит очень натурально и дорого. Представьте, что ваши ногти как будто только что покрыла легкая весенняя дымка. В тренде все оттенки, которые создают ощущение «влажных лепестков»: здесь и холодный «черничный» розовый, и теплый лососевый, и «скромная роза» — нежный оттенок с аккуратным сиянием. Чтобы добиться такого эффекта, сверху на гель-лак наносят не обычный топ, а специальное покрытие, создающее «влажный» финиш (так называемый «wet look»). Такой маникюр смотрится особенно свежо на ногтях средней длины.

5. Бархатный кошачий глаз в формате «штрих-код»

Этот тренд выводит всем полюбившийся эффект кошачьего глаза на совершенно новый уровень. Вместо традиционных разводов и завитков, при помощи прямоугольного магнита на ногте создаются четкие, параллельные полоски, которые в движении действительно напоминают сканер штрих-кода. Этот дизайн — прекрасный способ поэкспериментировать с формой, не прибегая к наклейкам или сложным рисункам. Он выглядит дерзко, современно, но при этом остается элегантным. Особенно выигрышно такой маникюр смотрится в насыщенных ягодных и темно-синих тонах, которые придают светящимся полоскам дополнительную глубину.