Звезда «Голубой лагуны» вышла на публику в кожаном платье

Звезда «Голубой лагуны», актриса Брук Шилдс, впервые за долгое время вышла на публику с дочерью Роуэн. Об этом сообщает Page Six.

60-летняя Брук Шилдс предпочла для выхода облегающее красное платье из кожи с разрезом до бедра. Образ дополнили туфли с острым мысом в тон и серебряная сумка. Волосы актрисе уложили легкой волной и сделали вечерний макияж. Дочь актрисы Роуэн появилась на публике в зеленом брючном костюме и сумкой в тон.

В январе Брук Шилдс в интервью изданию US Magazine заявила, что врач сделал интимную пластику без ее согласия. Когда артистке исполнилось 40 лет, хирург предложил операцию по уменьшению половых губ. Голливудская актриса согласилась, однако после вмешательства врач заявил, что добавил «небольшой бонус» — провел вагинальное омоложение.