Экипировка для спорта стала модной

Редакторы журнала Vogue назвали модные тренды на весну и лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, популярными стали наряды в стиле экипировки для водных видов спорта. Среди них — вдохновленные гидрокостюмами предметы гардероба и очки и маски для плавания. Подобные изделия включили в коллекции такие известные бренды, как Chloe, Loewe и Rabanne.

В то же время актуальными оказались шарфы, используемые в качестве юбок и топов, платья-«вторая кожа» и предметы гардероба длины мини, в том числе шорты-трусы.

