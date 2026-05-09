Почему модные стилисты часто противоречат друг другу

Модные гиды все чаще противоречат друг другу: один стилист называет вещь маст-хэвом, другой — антитрендом. Разбор весенних трендов показывает, что универсальных решений в моде не существует, а любой совет требует адаптации под реальную жизнь, пишет автор канала «Модный завет».

Лоферы действительно остаются базовой обувью, но выбирать их стоит по удобству, а не по рекомендациям глянца. Тракторная подошва подходит не всем, а классические модели хороши только при комфортной посадке на ноге.

Сумка с бахромой формально остается актуальной, несмотря на спад бохо-стиля. Она работает лишь тогда, когда соответствует личному стилю, иначе быстро превращается в бесполезную покупку.

Брючный костюм тоже вызывает споры: оверсайз с массивными плечами в духе 80-х называют инвестиционной вещью, однако он идет не каждой фигуре. Иногда лучше сразу выбирать приталенный вариант, который сидит без дополнительных ухищрений.

Джинсы клеш снова в тренде, но ключевым остается выбор посадки. Заниженная талия подходит не всем, тогда как классическая посадка выглядит универсальнее и визуально стройнит.

Кардиганы с высоким воротом выглядят стильно и заменяют шарф, однако могут визуально укорачивать шею и утяжелять верх. Более выигрышны модели с возможностью отогнуть ворот.

Белая сумка освежает образ и сочетается почти со всем, но требует учета повседневных условий: в городской весне практичнее кожа и матовые фактуры.

Кожаная куртка с высоким воротом защищает от ветра и выглядит современно, однако объемные модели могут визуально утяжелять силуэт, особенно при невысоком росте.

Главный вывод прост: тренды работают только тогда, когда учитывают комфорт, образ жизни и особенности фигуры. Лучший ориентир — не списки модных покупок, а собственное ощущение уверенности в вещах.

Кстати, тренд на длинные блузки и платья поверх джинсов в 2026 году возвращает в моду продуманные вертикали, правильные пропорции и визуально «дорогие» образы. Эту же идею поддерживает новая обувная тенденция: каблуки перестают быть символом жертвы ради красоты и становятся инструментом уверенного стиля, как писал «ГлагоL».