Что такое туфли-перчатки и почему они оказались в тренде

Пару сезонов назад в моде были балетки из сетки и массивные лоферы, но сейчас тренд изменился: на первый план вышли более спокойные и удобные модели. На подиумах всё чаще мелькают «туфли-перчатки» — обувь, идеально повторяющая форму стопы и создающая впечатление, что её сделали специально для вас.

Этот тренд быстро подхватили ведущие бренды, включая Chanel и Stella McCartney. Причина их популярности проста: после нескольких лет увлечения сложными формами и гиперобъёмом люди снова ищут простоту, удобство и понятность.

«Туфли-перчатки» — это максимально мягкая обувь с тонким силуэтом. Чаще всего такие модели делают из эластичной кожи, которая не давит и не держит ногу в жёстком каркасе. По ощущениям они ближе к джазовкам или балетным тапочкам, чем к классическим туфлям. При этом выглядят намного взрослее и аккуратнее.

Главная фишка тренда — ощущение лёгкости. Такие пары не спорят с образом и не пытаются перетянуть внимание на себя. Они работают иначе: делают весь аутфит дороже и чище. Именно поэтому «туфли-перчатки» сейчас носят и с широкими брюками, и с длинными юбками, и даже с обычными джинсами.

Особенно популярны модели на маленьком каблуке. Здесь хорошо работает контраст: очень мягкая форма сочетается с тонкой аккуратной шпилькой или устойчивым невысоким каблуком. Получается обувь, которая выглядит женственно, но при этом не превращается в «туфли для офиса».

Ещё один тренд — модели со складывающейся пяткой. Их можно носить как обычные туфли или как мюли. Летом это особенно удобно: ноги не устают, а образ всё равно выглядит собранным. Такие пары сейчас активно выпускают Jimmy Choo, JW Anderson и Khaite.

Отдельное место занимают версии со шнуровкой — что-то среднее между дерби и танцевальной обувью. Они выглядят расслабленно, но при этом аккуратнее кроссовок. Поэтому многие стилисты уже называют их главной заменой кроссовкам на лето 2026 года.

По цветам всё довольно предсказуемо. В топе белый, молочный, шоколадный и чёрный. Именно нейтральные оттенки лучше всего подчёркивают минималистичный характер этой обуви. Хотя бренды постепенно добавляют металлик, сатин и полоску, базовые версии всё равно остаются самыми востребованными.

Интересно, что тренд вышел за пределы кожи. Сегодня «туфли-перчатки» изготавливают из неопрена, сетки, замши и даже нейлона. Основное правило осталось прежним: обувь должна мягко облегать стопу и иметь чистый силуэт без лишних деталей.

«Туфли-перчатки» стали естественным продолжением моды на «тихую роскошь». Они не привлекают излишнего внимания, не требуют сложной стилизации, но создают впечатление дорогого и продуманного образа.