Россиянам объяснили психологический эффект модных трендов

Желание следовать модным трендам возникает из-за того, что человек стремится быть частью социальной группы и получить одобрение. Об этом газете «Известия» рассказала психолог Наталья Кучерявая.

По словам специалиста, мода выполняет функцию социальной принадлежности. В ходе эволюции в человеке было заложено стремление быть частью группы, поскольку это вызывает ощущение безопасности.

«Насколько сильно человек будет это переживать, зависит от привычки сравнивать себя с другими. Соцсети усиливают тревогу, потому что человек постоянно видит чужие успехи, внешность и стиль, как будто это норма. Особенно сильно это влияет на молодую аудиторию, для которой социальное одобрение часто имеет большое значение», — объяснила эксперт.

Психолог подчеркнула, что страх оказаться «не в тренде» является одной из форм социальной тревожности. Постоянное сравнение себя с окружающими людьми занижает самооценку и становится причиной эмоционального напряжения.

Помимо этого, чрезмерная ориентация на модные тренды способна ослаблять собственные желания и вызывать зависимость от внешней оценки.

Стилист и шоумен Сергей Зверев до этого говорил, что мода на естественность пришла с доступностью интернета. По его словам, интернет-пользователи начали все чаще видеть последствия неудачных пластик, поэтому многие стали отказываться от хирургических вмешательств, связанных с изменением внешности.