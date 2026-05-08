Россиянка связала сумку из сыра и показала результат

Блогерша из Санкт-Петербурга Ника (фамилия неизвестна) связала съедобную сумку и показала результат. Ролик она опубликовала в рабочем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с никнеймом club_niki.

© Unsplash

Инфлюэнсерша воспользовалась тремя упаковками сыра Чечил и крючком для пряжи. При этом девушка смастерила перед камерой аксессуар с длинным ремешком. Публикация стала вирусной, набрав более 10 тысяч лайков.

© Lenta.ru

В июне 2025 года россиянка смастерила на продажу увлажнитель в виде Чернобыльской АЭС. Юлия Стерлягова предложила покупателям приобрести диораму с красной подсветкой и эффектом дыма, который носит функцию увлажнения.