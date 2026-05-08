Помогает ли тейпирование лица на самом деле

Тейпы на лице подаются если не панацеей, то быстрым удобным бьюти-хаком: наклеила на ночь — проснулась с подтянутым овалом и почти без морщин. В реальности эффект есть, но все же он не совсем тот, на который чаще всего рассчитывают. Или совсем не тот?

Человечество веками ищет волшебную таблетку от старения, болезней — и стремится всеми силами продлить вечное сияние молодости. Да, косметология развивается семимильными шагами, да, мы выглядим гораздо лучше, чем наши мамы и бабушки в этом же возрасте, но время вспять все равно не повернуть. Тейпы — это не альтернатива уходу или процедурам, а инструмент узкого действия, со своими плюсами и ограничениями. Косметолог Ирина Созинова рассказала, как они действуют.

Что тейпы действительно делают

Кинезиотейпы слегка приподнимают кожу и уменьшают давление на ткани под ней, за счет этого улучшается микроциркуляция и отток жидкости.

«Утром действительно можно увидеть более ровную поверхность кожи и менее выраженные отеки, особенно в зоне под глазами и по нижней трети лица. Но как только прекращается тейпирование, все возвращается на исходную позицию», — подчеркивает эксперт.

Почему эффект выглядит как лифтинг

После снятия тейпов кожа может казаться более подтянутой, как будто после салонных процедур, но это, еще раз, только временный визуальный результат. Уходит лишняя жидкость, расслабляются отдельные мышечные зажимы, сглаживаются мелкие линии — саму структуру кожи и положение тканей тейпы не меняют, как это происходит во время косметологических манипуляций (не говоря уже о пластике).

Морщины и возрастные изменения: где граница возможностей

С мелкими поверхностными заломами тейпы могут дать краткосрочное сглаживание за счет снятия напряжения.

«Но глубокие морщины, птоз, потерю объема они не корректируют — и это важно понимать, чтобы не ждать от метода того, на что он не рассчитан, не тратить драгоценного времени, за которое возрастные изменения станут глубже и заметнее», — предупреждает специалист.

Риски и ошибки, о которых редко говорят

Неправильное наклеивание может растягивать кожу, а слишком частое использование — давать раздражение. Если есть чувствительность, купероз или склонность к аллергии, реакция может быть очень заметной — тут каждой стоит задаться вопросом, стоит ли в принципе так рисковать, взвесить все возможные плюсы и минусы. Ну и убедиться, что вы используете грамотную технику, чтобы не сделать своими руками хуже.

Когда тейпирование имеет смысл

Как дополнительный инструмент — да, тейпы годятся, особенно при склонности к отекам, при напряжении мышц лица, как часть регулярного ухода. Только нужно использовать их аккуратно и не ждать каких-то особенных чудес, это способ немного улучшить состояние кожи, а не изменить лицо. Если же ждать выраженного лифтинга, разочарование почти гарантировано.