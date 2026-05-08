Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж

Дочь Глюкозы Вера Чистякова-Ионова кардинально сменила имидж и показала результат. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

14-летняя Вера Чистякова-Ионова долгое время ходила со светлым теплым окрашиванием, однако в декабре 2025 года решила уйти в более темные оттенки. В конце апреля дочь певицы опубликовала серию селфи, на которых снялась с холодным темным оттенком. Она также сделала окрашивание бровей в тон и выщипала брови-«ниточки».

Глюкоза замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Пара расписалась в 2006 году, на тот момент Глюкозе было 20 лет, а предпринимателю 33 года. В браке у супругов родились двое детей: сейчас их старшей дочери Лидии 18 лет, а младшей Вере 14 лет.

Лидия Чистякова, выступающая под псевдонимом Рей, с 11 лет начала записывать песни, и клипы набирали более миллиона просмотров на YouTube еще до того, как Глюкоза призналась, что это ее дочь. По словам Рей, именно отец, бизнесмен Александр Чистяков помогает ей развиваться в творческой профессии. Певица отмечала, что мать не занимается ее продвижением, но всегда поддерживает и одна из первых оценивает треки.

Глюкоза говорила, что старшая дочь «родилась бунтаркой», а младшая растет полной противоположностью своей сестры, но тоже удивляет семью талантами. Вера Чистякова активно занимается разными видами спорта, радуя родителей своими успехами.