Эксперт объяснил, почему платье теперь стоит дороже картины

«Мода — это искусство» на Met Gala и выставка «Искусство костюма» в Метрополитен-музее стали новой главой признания на рынке бизнеса, а также формулой роскоши и статуса из-за рекордного пожертвования в $42 миллиона. Об этом «Газете.Ru» рассказал член Президиума Российской палаты мод, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров, ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Алексей Егоров.

© globallookpress

«Для тех, кто привык измерять значимость события в деньгах: в прошлом году рекордом считался $31 миллион. Рост на треть за год — это не просто благотворительный успех. Это сигнал рынка. Когда куратор Метрополитен-музея Эндрю Болтон говорит, что мода — "общая нить, которая проходит через все залы музея", за этим стоит нечто большее, чем красивая фраза. За этим стоит переосмысление того, что вообще считать произведением искусства. Платье Баленсиага рядом с античной скульптурой — не провокация и не постмодернистский жест. Это честная музейная логика: и то, и другое говорит о человеческом теле, о времени, о культуре», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что кутюрные платья могут стать статусом и формулой роскоши.

«Если посмотреть на красную дорожку этого года и сравнить ее с тем, что было десять лет назад, разница очевидна. Ушла гиперсексуальность ради гиперсексуальности — прозрачные платья с кристаллами, силуэты "песочные часы" как единственный допустимый канон красоты. Пришло то, что в профессиональной среде называют скульптурным минимализмом: сложная конструкция, дорогая матовая ткань, чистый цвет. Образ Хейли Бибер в белом мини с архитектурной драпировкой сейчас влияет на индустрию сильнее, чем гламурные коды предыдущего десятилетия. Потому что это другая формула роскоши: не "смотрите, как меня много", а "смотрите, как точно всё сделано"», — объяснил Егоров.

Ректор добавил, что рынок реагирует конкретно — архивные вещи Шанель, Диора, Ком де Гарсон и Ив Сен-Лорана уходят на аукционах с премией от 30 до 70 процентов за год.

«Специализированные ресейл-платформы и аукционные дома — от онлайн-комиссионок до Сотбис — фиксируют всплеск интереса к вещам 1990-х и 2000-х. Коллекционный кутюр ведет себя как арт-объект: растет в цене, требует хранения и имеет провенанс. Разница между "купила платье" и "приобрела предмет из архива" теперь измеряется не только в эстетических категориях», — отметил эксперт.

Алексей Егоров заявил, что кутюрыне тренды можно использовать в повседневной жизни.

«Первое и самое универсальное: монохромный образ. Один цвет от головы до ног — черный, бежевый, серый, темно-синий — и один акцентный элемент. Это могут быть крупные геометрические серьги, сумка необычной формы или обувь с характерной деталью. Все остальное лаконично. Монохром визуально вытягивает силуэт, прекрасно сочетается с верхней одеждой и совершенно не требует объяснений — он говорит сам за себя. Именно поэтому это работает в офисе, на деловой встрече и в метро одновременно.», — рекомендовал он.

Среди правил ректор также отметил один акцент в образе и осанку с посадкой вещей.

«Выбрать одну сильную деталь и не добавлять к ней еще три — навык, которому в институтах моды учат годами, но который на практике даётся сложнее всего. Сейчас особенно актуальны крупные жемчужные серьги, жесткие сумки-кейсы с металлической фурнитурой и обувь с интересным каблуком или пряжкой. А осанка и посадка важнее цены вещи. Скульптурный минимализм, который задала красная дорожка Мет Гала, работает только тогда, когда человек внутри него держится соответственно», — посоветовал Егоров.

И в заключение эксперт заявил, что одежда — инвестиция в собственном гардеробе.