Перечислены антиэффекты филлеров

Вы наверняка видели фото девушек до и после уколов красоты. Идеальные губы, разглаженный лоб, никаких морщин. Но что остается за кадром? Обычно об этом молчат.

А между тем инъекции филлеров и ботокса — это далеко не безобидная процедура. Это медицинское вмешательство со своими рисками. И не всегда все заканчивается легкой припухлостью, которая спадает через пару дней. При этом далеко не каждый косметолог предупреждает о возможных последствиях. А исправлять их после будет ой как непросто и недешево.

Что реально может пойти не так с филлерами на гиалуронке

Гиалуроновая кислота считается одной из самых безопасных. Она со временем рассасывается. Но проблема даже не в самом геле, а в том, куда и как его вводят. Главный риск — это закупорка сосуда. Игла случайно попадает в артерию, и филлер перекрывает кровоток. Последствия бывают очень серьезными: от отмирания кусочка кожи (некроза) до инсульта или потери зрения, если гель занесло в глазную артерию. Особенно опасна зона носа и область под глазами.

Кроме того, после уколов могут появиться гранулемы, этакие маленькие болезненные узелки под кожей. Иногда возникает эффект Тиндаля, когда гель просвечивает синевой, особенно на тонкой коже губ или под глазами. Нередко случается и банальная аллергия с отеком и зудом, а если занесли инфекцию — абсцесс.

Ботокс: когда мышцы застывают не так, как нужно

Ботулотоксин расслабляет мышцы, разглаживая морщины. Но если врач чуть ошибся дозировкой или местом укола, начинаются сюрпризы. Самый известный — опущение века. Это когда мышцы лба перестали держать бровь, и веко нависает. Глаз может наполовину закрыться, выглядит страшно, но обычно проходит через несколько недель.

Другой частый сюрприз — асимметрия. Одна бровь «живет своей жизнью», улыбка получается кривой. Третья неприятность — так называемый «лоб Мефистофеля». Из-за неравномерного паралича мышц над бровями вылезают неестественные шишки. Не смертельно, но выглядит, мягко говоря, некрасиво. И еще один момент. Иногда после уколов поднимается температура, ломит тело. Это реакция на чужеродный белок. Все проходит пару дней.

Как обезопасить себя и не пожалеть о деньгах

Первое и самое главное — идите к врачу, а не к подружке-косметологу на дому. Уколы филлеров и ботокса имеет право делать только человек с высшим медицинским образованием. Второй момент. Прямо в кабинете попросите показать упаковку препарата и сертификат. Подделки встречаются, и последствия у них непредсказуемые.

Третье — перед процедурой честно расскажите о своих болячках. Герпес, простуда, беременность, прием разжижающих кровь лекарств, онкология — все это строгие противопоказания. И четвертое — после уколов внимательно следите за собой. Если появилась резкая асимметрия, нестерпимая боль или кожа побледнела, не медлите, сразу к врачу. Хорошая новость в том, что филлер на гиалуронке можно быстро растворить специальным ферментом. С ботоксом сложнее. Придется ждать, пока он сам выведется через 3-4 месяца.

В целом уколы красоты — это рабочий инструмент. Но только в руках грамотного специалиста. И если врач говорит, что рисков вообще нет, бегите от него. Честный доктор всегда предупредит о возможных сюрпризах.