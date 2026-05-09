Ведущий «Модного приговора» назвал самый «освежающий» оттенок лета

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самый «освежающий» оттенок лета. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Заметили, что в моде бирюзово-ментоловое настроение?! Если нет, то обратите внимание!» — отметил эксперт.

Он также привел примеры, как использовать цвет в своем гардеробе. Рогов рекомендовал носить сумки, туфли, топы в бельевом стиле и юбки-баллоны.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.