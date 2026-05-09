Пять модных ошибок, из-за которых вещи выглядят хуже, чем есть

Мода сегодня не гарантирует стиль, и многие совершают одну и ту же ошибку: покупают трендовую вещь и носят ее «как все», не задумываясь о том, как она работает в образе. В итоге вещь вроде бы модная, но общий вид получается неудачным, о чем рассказывает стилист Софья Рогожкина.

Одна из частых проблем — широкие брюки и джинсы. Да, они в тренде, но важно, чтобы они были правильной длины. Если они слишком короткие, пропорции «ломаются» и ноги визуально укорачиваются. Лучше, когда брюки слегка прикрывают обувь и создают вытянутый силуэт, иначе эффект получается обратный задуманному.

Еще одна зона риска — винтаж. Многие путают его со старой одеждой и просто носят устаревшие вещи, думая, что это модно. Настоящий винтаж — это вещи с историей и актуальной сегодня эстетикой. Но важно сочетать их с современными базовыми элементами, иначе образ начинает выглядеть как костюм.

Похожая история с трендом grandpacore — «дедушкиным стилем». Вязаные жилеты и кардиганы могут выглядеть очень стильно, но только при правильной стилизации. Если добавить слишком «возрастные» вещи, образ начинает старить. Спасает сочетание с современными и простыми элементами и многослойность.

Часто встречается и перебор с оверсайзом. Объемные вещи удобны, но полностью скрывают фигуру и стирают силуэт. Если носить только их, образ становится слишком размытым, поэтому важно балансировать: объем сверху или снизу обязательно уравновешивать более прилегающими вещами.

И еще одна устаревшая привычка — подбирать сумку и обувь строго в тон. Такой подход выглядит слишком «старательным» и лишает образ легкости. Современная мода больше про сочетание оттенков, фактур и небольшую разницу в цвете, которая делает образ живым.

В итоге все сводится к одному: модные вещи сами по себе не делают образ стильным. Важнее то, как они сочетаются между собой и насколько продуманно выглядят в целом.

