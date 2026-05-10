Икона стиля после 55: чему учит гардероб Патриции Казарини

Оставаться стильной после 55 лет вполне реально, если есть вкус и уверенность в себе. Испанка Патриция Казарини, дизайнер интерьеров из Барселоны, в свои 57 стала настоящим вдохновением для женщин разных возрастов. Ее образы сочетают минимализм, яркие детали и современные акценты, при этом выглядят естественно и спокойно, уверяет автор канала Lady’Style.

В гардеробе Патриции нет случайных вещей. Основу составляют классические брюки и джинсы, лаконичные жакеты, свободные рубашки, уютный трикотаж и кожаные элементы, которые добавляют образам характера. Она делает ставку на нейтральные оттенки, позволяющие легко комбинировать вещи между собой. Стиль выглядит современно, но без попытки казаться моложе своего возраста.

В повседневной жизни дизайнер выбирает комфорт — обувь на плоской подошве или небольшом каблуке, маскулинные пальто и пиджаки, которые дополняет женственными аксессуарами. Для вечерних выходов предпочитает более выразительные образы: серьги, акцентный макияж глаз, каблуки и аккуратное декольте.

Ее профессиональный путь начался с оформления витрин и свадебных залов. Позже она работала дизайнером одежды, в том числе на Манхэттене и в Burberry, а затем переключилась на интерьерный дизайн и открыла собственную студию в Барселоне.

Популярность в соцсетях появилась благодаря сыну, который предложил фотографироваться каждый вечер перед ужином. Так простой эксперимент превратился в блог, за которым сегодня следят сотни тысяч человек. Патриция показывает, что интерес к моде не исчезает с возрастом — наоборот, появляется лучшее понимание себя и своего стиля.

Она признается, что раньше носила мини-юбки, но со временем отказалась от них, считая, что стиль женщины после 55 строится на чувстве меры. История Казарини еще раз доказывает: выглядеть современно можно в любом возрасте, если оставаться собой и не бояться перемен.

Кстати, после 60 жизнь тоже не заканчивается: можно одеваться легко, современно и без стереотипов, выбирая комфортные вещи, которые освежают образ и делают его живым. Зрелость при этом — не про ограничения, а про принятие себя, внутреннее ощущение энергии и личный стиль без гонки за молодостью и трендами, о чем писал «ГлагоL».