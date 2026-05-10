Почему шея стареет первой и как это замедлить

Шея — настоящая предательница. Косметологи подтвердят: она часто сдается первой, выдавая возраст раньше, чем лицо. Кожа здесь тонкая и сухая, подкожного жира почти нет, а заботимся мы о ней обычно по остаточному принципу, рассказывает Екатерина Юрочкина.

Главная проблема — те самые «кольца Венеры». Эти горизонтальные складки часто проступают уже к 35 годам. Мы привыкли винить во всем смартфоны (тот самый «tech-neck»), но список причин шире: от генетики и осанки до резких скачков веса и привычки спать на боку или животе.

Как с этим бороться?

Во-первых, увлажнение. Не нужно искать специальное средство — подойдет и ваш крем для лица. Главное — наносить его правильно: мягкими движениями снизу вверх. Во время ухода не забудьте про легкий самомассаж. Начните с зоны декольте и пройдитесь по боковым поверхностям шеи к подбородку. Только будьте аккуратны: область гортани и щитовидки трогать не стоит.

Во-вторых, следите за положением головы. Сон на спине — самый щадящий вариант для кожи, хотя привыкнуть к нему бывает непросто. То же самое с гаджетами: старайтесь держать телефон на уровне глаз, чтобы лишний раз не заламывать шею.

В-третьих, поддержите кожу изнутри. Упругость напрямую зависит от рациона, поэтому налегайте на витамин С и омега-3. И не забывайте простейшую зарядку для шеи — она не только снимает напряжение, но и помогает сохранить четкий контур лица.

Пара хитростей напоследок:

Если любите домашний уход, попробуйте маску из натертых картофеля и огурца (в равных долях). 20 минут — и кожа заметно посвежеет. Пересмотрите шкатулку с украшениями. Тяжелые, массивные цепи постоянно растягивают кожу, так что для ежедневной носки лучше выбирать что-то невесомое.

