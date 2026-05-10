Рианну высмеяли из-за дизайна ее новой татуировки

Певицу и бизнесвумен Рианну раскритиковали за татуировку в честь детей. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Рианна сделала новую татуировку по эскизам своих детей. Певица набила рисунок малышей на задней стороне колена. На фото исполнительница позировала в черной толстовке и трусах.

Интернет-пользователи не оценили поступок знаменитости.

«Выглядит не очень хорошо», «Какое нелепое место для этой нелепой татуировки. Смешно», «Какая глупость», «Можно было просто повесить картину на холодильник», — писали читатели Daily Mail.

8 апреля Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky были замечены во время прогулки с детьми в Париже. Певица несла на руках дочь Роки Айриш, а рэпер шел за руку с сыном Риза. При этом второго сына пары Риота не было с ними. Дочь знаменитостей появилась на публике в винтажной зелено-черной шапке Dior от Джона Гальяно 2002 года, сером плиссированном платье Dior и джинсах. Один из кроссовок девочка уронила.

В феврале папарацци подловили Рианну, когда она покупала продукты в супермаркете Whole Foods в Лос-Анджелесе. Певица вышла на публику с кольцом на безымянном пальце, чем спровоцировала слухи о помолвке.