Кэти Перри опубликовала фото в «голом» боди и кожаных брюках

Певица Кэти Перри показала фигуру в «голом» боди. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кэти Перри позировала перед камерой в полупрозрачном боди с черным рисунком без бюстгальтера, которое дополнила кожаными брюками, меховой накидкой и босоножками на каблуках. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и помадой.

4 мая Кэти Перри впервые после обвинений в домогательств появилась на ежегодном благотворительном балу Met Gala, который прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Она позировала на красной дорожке в белом атласном макси-платье Stella McCartney со шлейфом, который дополнила «фехтовальным» шлемом и длинными перчатками в тон. Певица предстала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем.

13 апреля актриса Руби Роуз заявила, что Кэти Перри домогалась до нее в ночном клубе Мельбурна. Артистка отметила, что отдыхала на коленях лучшего друга, когда к ней подошла певица. По ее словам, знаменитость оттянула свои трусы, села ей на лицо и начала тереться половыми органами. Когда актриса осознала, что происходит, ее вырвало.

Инцидент произошел, когда Роуз было около 20 лет. Сейчас ей 40. Как объяснила артистка, она не стала обращаться в полицию из-за страха, что ей не поверят и не помогут.