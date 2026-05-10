Стилист назвала «дворцовую эстетику» одним из трендов выпускного 2026 года

В 2026 году на выпускных вечерах в моде «дворцовая эстетика»: для девушек – это корсеты, для юношей – бархатные жилеты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила персональный стилист, фэшн-эксперт Эмма Болохнова.

«Выпускной 2026 будет очень разнообразным и пройдет под знаком идентичности и самовыражения. В трендах – как минимализм, так и «дворцовая эстетика», где девушка может выбрать корсетные формы, шнуровки, объемные ткани. Важно не уйти в эффект маскарада: достаточно одного «дворцового» элемента. Для парней, например, это классический современный костюм с бархатным жилетом или шелковым платком. Это создаст нужную атмосферу, но оставит образ современным», – сказала Болохнова.

Эксперт посоветовала девушкам, которые предпочитают более смелые образы, обратить внимание на яркие оттенки красного и бордо, а также на ткани с пайетками и активным принтом, асимметричным кроем, архитектурными силуэтами.

«Если девушка сдержанная, лучше выбрать шелк, атлас, классические силуэты – варианты для принцесс», – уточнила Болохнова.

Юношам стилист рекомендовала присмотреться к костюмам из тонкой шерсти – классике, которая хорошо держит форму.

«Определенный процент синтетики повышает износостойкость, не стоит ее бояться. Для дерзких парней рекомендую глубокий винный, изумрудный или даже металлизированные оттенки. Важны детали: укороченные брюки, открывающие щиколотку, или, наоборот, очень широкие брюки-палаццо. Для скромных подойдут спокойная пастель, бежевый, светло-серый. Стиль – smart casual: брюки-чиносы и качественное поло или классическая белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей (без галстука). Матовые, мягкие ткани с минимумом деталей», – отметила Болохнова.

Стилист подчеркнула, что при выборе образа важно учитывать свой типаж, характер и внешность.