Подольская снялась в топе и коротких шортах

Певица Наталья Подольская показала фигуру в топе и шортах. Артистка опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Наталья Подольская снялась во время отдыха с семьей в Таиланде. Певица позировала перед камерой в белом топе с цветочным принтом и коротких шортах. Артистка дополнила образ шляпой, браслетом и анклетом. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами на яхте.

7 мая Подольская вышла на публику в бежевом «голом» платье с прозрачным лифом. Образ дополнила сумка и босоножки. Волосы знаменитость распустила и сделала легкую волну.

9 мая Наталья Подольская выложила фото в белом халате, сидя на перилах веранды. Певица отказалась от макияжа и укладки, показав свою естественную красоту. Съемку она устроила на вилле в Таиланде, где уже несколько дней отдыхает с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями.

Пресняков познакомился с Подольской в 2005 году, а через пять лет пара поженилась. Старшему сыну пары Артемию 10 лет, а младшему Ивану 5 лет. Певица признавалась, что мечтает о третьем ребенке и будет очень рада пополнению в семье.