Мода возвращается: какие старые вещи можно носить в 2026 году

Сегодня на улице наконец-то распогодилось, и это знак: пора лезть на те самые дальние полки, которые мы стыдливо прикрываем дверцей. В 2026-м покупать шмотки пачками уже не модно — модно достать «нафталин» и заставить его работать.

Ловите список вещей, составленный автором канала Modnaya Plushka. Они точно заждались своего часа:

Кружево без пафоса. Если у вас есть кружевной топ, в котором вы когда-то чувствовали себя «роковой женщиной» — забудьте. Сейчас мы его прячем. Надевайте его под огромный, мужской жакет или растянутый свитер. Смысл в том, чтобы кружево едва выглядывало. А кружевные колготки? Только с кедами или огромными ботинками. Чем грубее, тем лучше.

Юбка-праздник + олимпийка. Те самые пайетки и атлас, купленные на чью-то свадьбу, теперь идут в ход средь бела дня. Самый кайф — смешать их с чем-то максимально спортивным. Старая олимпийка, худи или растянутая футболка — и вот вы уже не «нарядилась», а просто очень стильная и вам на все плевать.

Бабушкин платок. Павловопосадские узоры — это не про валенки. Попробуйте накинуть такой платок поверх строгого тренча. А если готовы к экспериментам — повяжите его банданой, а сверху нахлобучьте бейсболку. Это и есть тот самый «славянский шик», от которого сейчас все сходят в ума.

Цветочки и «мужиковатый» ремень. Блузка в мелкий цветочек — вещь опасная, в ней легко превратиться в воспитателя из 90-х. Рецепт спасения: заправляем ее в широкие джинсы, затягиваем грубый кожаный ремень и накидываем сверху мужской кардиган. Контраст нежного принта и жесткой кожи — это всегда победа.

Шелковая хитрость. Юбка-комбинация теперь не «главный герой», а подкладка. Попробуйте надеть ее под джинсовую юбку миди. Идея в том, чтобы при ходьбе в разрезе мелькал шелк. Это выглядит чертовски дорого и неизбито.

Главный совет: не старайтесь выглядеть идеально. Самые крутые образы получаются тогда, когда кажется, что вы просто накинули первое, что выпало из шкафа. Идите и пробуйте, майское солнце все спишет!