Какая обувь будет в моде весной 2026: главные тренды сезона

Если вы устали от кроссовок, в которых можно штурмовать Эверест, то для вас хорошие новости: 2026-й официально объявил войну тяжелой подошве. Мода стала «тонкой», и вот на что стоит потратить время (и деньги) прямо сейчас:

Забудьте про платформы. Все, отыграли. Сейчас в топе «плоская» эстетика. Ищите кеды, которые больше похожи на чешки или футзалки из вашего детства. Чем ближе стопа к асфальту, тем больше в вас «фэшна», отмечает канал «PROmody Marina Limfina». Мягкий квадрат. Если нос у туфель не квадратный, то зачем это все? Но без фанатизма — радикально «рубленые» мысы уступили место мягким трапециям. Это тот случай, когда надеваешь самые обычные джинсы, а обувь заставляет их выглядеть так, будто вы только что с примерки в Париже. V-вырез — это спасение. Если хотите ноги «от ушей» без пытки шпильками, ищите туфли с V-образным вырезом на подъеме. Это работает круче любого фотошопа. Soft Power или «домашние тапочки». Сетка, мягкая замша, балетки-чешки — мы официально разрешили себе ходить по улице в том, в чем раньше стеснялись выйти за почтой. Носим их с широкими брюками и делаем вид, что нам абсолютно все равно на мнение окружающих. Казаки (да, опять!). Они никуда не ушли. Но в этом году мы не играем в ковбоев. Носим их с нежными платьями или — мой фаворит — со строгими шортами-бермудами. Контраст решает все.

В общем, май-2026 — это про изящество и легкий пофигизм. Обувь должна либо облегать ногу как вторая кожа, либо иметь четкую геометрию. Не усложняйте!