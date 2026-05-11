Тренды выпускных нарядов 2026 года

Специалисты подсчитали: чтобы собрать школьника к выпускному, понадобится около 120 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» поговорила со звездным стилистом, автором блога Ольгой Кафф и узнала, насколько такая сумма соответствует реальности.

Список покупок делится на две части: одежда для последнего звонка и наряд для самого выпускного. Для школьного вручения аттестатов чаще всего берут классический костюм, фартук или платье — базовый гардероб, который можно будет использовать в дальнейшем.

А вот для бала выпускницам нужны уже эффектные сумочки, туфли, платья, макияж и прическа.... Чтобы сэкономить, я рекомендую брать одежду в аренду. Выпускной — лишь раз в жизни, и какое-то пышное, эффектное платье если и добавится в ваш гардероб, то вряд ли еще найдет себе применение.

Можно совместить оба мероприятия: например, купить эффектный корсетный топ, который будет сочетаться и с костюмом на вручение дипломов, и с юбкой на вечернюю часть.

Укладка и маникюр в Москве сейчас стоят около 5700 рублей за каждую процедуру. Чтобы сэкономить, можно не брать специалиста на дом, а самому приехать в салон.

На мой взгляд, если говорить о каком-то дизайнерском платье, туфлях, дорогих аксессуарах, то может выйти как раз около 120 тысяч рублей. Если же мы берем масс-маркет, обычный магазин, то вместе с укладкой, туфлями, маникюром, а также платьем в аренду итоговая стоимость выйдет в 25–30 тысяч. То есть, грубо говоря, 5 тысяч туфли, 10 тысяч платье, еще 5 — на укладку. Если добавить маникюр и какие-то мелочи вроде аксессуаров, то получится как раз около 30 тысяч за образ на выпускной.

Подчеркнуть грацию

В моду вернулись тонкие длинные шарфики на шею. Их сочетают с платьями в тон. А иногда можно встретить и модели сразу с вшитым шарфиком. При этом сам шарфик можно приобрести в качестве аксессуара, чтобы он, к примеру, был акцентом в образе. Такая деталь гардероба обойдется в 300–500 рублей.

Туфли не пригодятся

Еще один мужской тренд — кроссовки вместо классических туфель под костюм. Конечно, не стоит выбирать громоздкие модели. Лучше взять лаконичную и спокойную пару. Средняя стоимость на такую обувь начинается от 6000 рублей.

Спортшик

Для мужчин мир моды принес удобные модели с рубашкой и брюками в тон. Под рубашку обычно надевают белую футболку — так этот образ становится более повседневным. Эта комбинация обойдется от 5000 рублей.

Для стройных ножек

Среди женской обуви будет спрос на туфли-мюли или модели со «спиралью», которая змеей закручивается по ноге. Такая спираль может быть как твердой (например, со стразами), так и мягкой (лента). Средняя цена такой модели — 3000 рублей.

Бархат, кружево, корсеты

В этом году вышло много готических фильмов и сериалов, которые обращают внимание зрителей на моду ушедших времен (тот же нашумевший фильм об истории любви Дракулы). Обратите внимание на бархат, корсеты, полупрозрачные ткани и кружево. Такие ткани подчеркнут нрав даже мягкой натуры и точно выделят из толпы. Корсет обойдется в 3000 рублей.

Почти цветочная фея

По-прежнему остаются актуальными наряды в пастельных оттенках: нежно-розовые, голубые, сиреневые, лимонные. А еще из трендов не выходит фасон со спущенным плечом. Такой силуэт платья визуально сделает девушку легкой и хрупкой.

Само благородство

Стали очень популярными и платья в стиле ампир: с завышенной талией, в стиле Наташи Ростовой — героини романа «Война и мир». Уверены, именно в таком она отправлялась на свой первый бал. Завышенная талия мягко подчеркивает грудь, создает ощущение легкости и благородства. Такая модель обойдется примерно в 5000 рублей.

И снова кудри

В сети начали вспоминать фильмы девяностых про выпускные. И теперь девушки планируют повторить прическу Джулии Стайлз — зализанный пучок из мелких кудрей. Такой можно сделать дома или в салоне за 3000–5000 рублей.

Вылитая Афродита!

Античные мотивы в нарядах также актуальны. Завышенная талия, мягкие складки, асимметрия на одно плечо, длинные струящиеся ткани и эффект вытянутого силуэта делают образ на выпускной благородным, но при этом достаточно комфортным. К образу можно добавить витиеватый браслет на предплечье. Тогда вы точно будете напоминать греческую богиню. На маркетплейсах наряд на одно плечо можно найти за пару тысяч рублей.

Мальчики, побольше лака

Мужская укладка как в сороковых годах — еще один тренд. Для этого нужно уложить волосы гелем по две стороны от пробора, выполненного ближе к виску. Приветствуется как предельная аккуратность, так и небольшая неряшливость — такую укладку ничего не испортит. В салоне она обойдется примерно в 1000 рублей.

РАЗГОВОРЫ О БАЛЛАХ ПОДОЖДУТ

Выпускной, экзамены, поступление — нервная пора для ребенка.

— Дом в такой период должен стать местом безусловной заботы. Стресса подростку хватает и снаружи, — объясняет детский психолог Людмила Высоцкая. — Ограничьте разговоры о баллах и экзаменах, предлагайте отдохнуть вместе: посмотреть любимое кино, приготовить блюдо по семейному рецепту.

При этом нельзя отвлекать ребенка от обучения. Важно понимать: сейчас его успехи зависят от подготовки.

— Не контролируйте, а предлагайте помощь: сходить вместе в библиотеку и найти необходимые материалы. Пришлите ребенку важные таблицы, если найдете их в интернете, или заварите успокаивающий чай, — советует психолог Людмила Высоцкая.

ПРИЧЕСКА СВОИМИ РУКАМИ

В этом году также сохраняется мода на небрежные неидеальные укладки. Как сделать трендовый небрежный пучок?

Слегка накрутите волосы на крупную плойку или бигуди, чтобы создать мягкие волны — с ними пучок будет выглядеть объемнее и фактурнее.

Соберите волосы в высокий хвост на макушке, но делайте это без расчески, руками — так прическа сразу получится с эффектом легкой небрежности.

Разделите хвост на две части, каждую скрутите в свободный жгут, а затем оберните жгуты вокруг основания хвоста — не старайтесь сделать идеально гладко.

Закрепите пучок шпильками и невидимками, а после выпустите у лица 2–3 тонкие пряди и слегка подкрутите их — они сделают образ мягче и романтичнее.