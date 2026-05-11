Девушка Венсана Касселя выложила фото без одежды

Возлюбленная актера Венсана Касселя Нара Баптиста показала полностью обнаженную фотографию.

Нара Баптиста поздравила подписчиц с Международным днем матери, который отмечается во второе воскресенье мая. В честь праздника модель поделилась редкими фото из семейного архива. На одном из кадров манекенщица была запечатлена без одежды будучи беременной. Она прикрыла грудь стикерами в виде сердец.

Избранница артиста 7 января 2025 года стала матерью. Модель родила сына от Касселя, которого они назвали Каэтано. Для Баптисты мальчик стал первым ребенком, а для актера — четвертым.

У Венсана Касселя есть еще двое детей от коллеги Моники Беллуччи: 21-летняя Дева и 15-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных обвинений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом. А также Кассель воспитывает семилетнюю девочку Амазони от модели Тины Кунаки, с которой расстался в 2023 году. Экс-супруги еще не показывали ребенка поклонникам.