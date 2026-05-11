Трихолог назвала самые вредные процедуры для волос в салонах красоты

Многие популярные салонные процедуры могут серьёзно навредить волосам и коже головы. В беседе с «Чемпионатом» врач-трихолог клиники «Доктор волос» Моника Абакелия перечислила наиболее опасные из них.

Так, химическая завивка и карвинг агрессивными составами разрушают дисульфидные связи в структуре волоса, что ведёт к ломкости, потере эластичности и блеска. Наращивание волос даже при современных техниках создаёт нагрузку на луковицы, нарушает питание фолликулов и провоцирует выпадение.

Кератиновое выпрямление часто содержит формальдегид и агрессивные компоненты. После процедуры волосы становятся ломкими, секущимися и электризуются.

Ботокс для волос с силиконами даёт лишь временный визуальный эффект, а при нарушении техники усугубляет повреждение прядей.

Также вредны частые осветления и окрашивания (особенно аммиачными красителями), а ламинирование может «законсервировать» уже имеющиеся проблемы.

Пострадавшие от таких процедур — это значительная доля пациентов на приёме у трихолога, говорит эксперт. Моника Абакелия советует при ухудшении состояния волос обращаться за помощью: после диагностики специалист подберёт курс лечения — от инъекций до лазера и пилинга.

